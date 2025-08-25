Mercato - PSG : Après sa promesse, il dit non au jackpot !

Alexis Brunet

Après un prêt de six mois à la Juventus de Turin, Randal Kolo Muani a également disputé la Coupe du monde des clubs avec la formation italienne. Aux États-Unis, le Français a alors reçu une promesse de la part de la Vieille Dame pour le faire revenir lors du mercato estival. L’attaquant du PSG a alors décidé de dire non à plusieurs offres plus attrayantes, notamment venues d’Arabie saoudite.

Randal Kolo Muani commence sans doute à trouver le temps long. Cela fait maintenant plusieurs mois que le PSG et la Juventus de Turin négocient pour son retour en Italie, mais aucun terrain d’entente n’a été trouvé. Le joueur, lui, ne veut que revenir chez la Vieille Dame, qui lui a fait une promesse lors de la Coupe du monde des clubs, d’après les informations de Tuttosport. Pour preuve, l’attaquant de 26 ans aurait refusé des approches beaucoup plus alléchantes financièrement de Newcastle, ainsi que certaines formations saoudiennes.

70M€ pour Kolo Muani ? Après des mois de négociations, le PSG et la Juventus de Turin étaient très proches dernièrement d’un accord pour le transfert de Randal Kolo Muani. Cela ne s’est finalement pas fait car le champion de France a décidé de demander 70M€ au total pour le Français, une somme que n’est pas prête à mettre la Vieille Dame.