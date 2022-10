Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après sa demande tonitruante, Mbappé a choqué le Qatar

Publié le 11 octobre 2022 à 21h10

Même s’il a prolongé son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a pris une grosse décision pour son avenir puisqu’il aurait demandé à partir cet hiver. En interne, les dirigeants parisiens ont été très surpris et ont organisé une réunion de crise d’emblée. Dans le même temps, cette information n’a pas plu aux proches de Nasser Al-Khelaïfi…

L’an dernier, alors qu’il était étincelant sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé était annoncé avec insistance du côté du Real Madrid. Finalement, l’international français a prolongé son contrat avec le club de la capitale, une décision qu’il semble regretter amèrement. Quelques heures seulement avant un match très important contre le Benfica Lisbonne, l’information est tombée. Kylian Mbappé souhaite quitter le PSG au plus vite, dans l’idéal cet hiver.

Une réunion de crise a eu lieu

D’après les informations du journal Le Parisien , les dirigeants du PSG ne s’imaginaient pas que la situation de Kylian Mbappé allait vriller aussi rapidement. Une réunion de crise aurait été organisée afin de calmer le jeu, avant d’en discuter directement avec le principal intéressé. Mais pour le moment, difficile pour le PSG de passer à côté de cette information qui va chambouler l’environnement parisien dans une semaine capitale.

