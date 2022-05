Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Neymar, Pini Zahavi prépare du lourd avec le PSG !

Publié le 6 mai 2022 à 5h00 par Thibault Morlain

Après avoir contribué à l’arrivée de Neymar au PSG en 2017, Pini Zahavi pourrait bien réaliser une nouvelle grosse opération avec le club de la capitale.

Suite au nouvel échec en Ligue des Champions, le PSG pourrait repartir sur un nouveau projet. Le mercato estival s’annonce donc agité au sein du club de la capitale. Cela pourrait énormément bouger. La question est alors de savoir qui rejoindre l’effectif actuel de Mauricio Pochettino. Les rumeurs sont nombreuses actuellement à ce sujet et plusieurs noms circulent pour rejoindre le PSG. Et pour boucler ces opération, les Parisiens peuvent notamment compter sur un certain Pini Zahavi.

Qui après Neymar ?