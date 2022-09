Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos peut boucler un incroyable double coup à 0€

Publié le 20 septembre 2022 à 11h00 par Axel Cornic

La recherche d’un défenseur central sera sans aucun doute la grande priorité du mercato hivernal pour Luis Campos, avec Christophe Galtier qui ne peut compter que sur trois options de haut niveau à ce poste pour le moment. Milan Skriniar est le nom qui revient régulièrement du côté du Paris Saint-Germain, mais c’est une autre pistes qui pourrait bien se débloquer au cours des prochaines semaines.

C’est une situation assez étrange, surtout pour un club comme le PSG. Avec l’intention de Christophe Galtier d’installer une défense à trois, les dirigeants parisiens connaissaient le besoin dans ce secteur de jeu… surtout après les départs d’Abdou Diallo et de Thilo Kehrer. Comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com dès le 16 juin, Luis Campos avait plusieurs pistes et celle la plus importante concernait Milan Skriniar. Ce dernier n’est finalement jamais arrivé, avec le PSG qui serait pourtant allé jusqu’à 70M€ bonus compris pour l’avoir.

L’offre du PSG fait toujours douter Skriniar

Ce ne serait que partie remise, puisque le contrat du Slovaque se termine dans seulement quelques mois et pour le moment, il ne semble pas vraiment pencher pour une prolongation. La Gazzetta dello Sport explique que le PSG aurait semé la graine de la discorde cet été avec son offre autour des 9M€, soit beaucoup plus que ce que lui offre l’Inter, qui se serait pour le moment arrêtée à 6,5M€.

L’Inter n’a toujours pas reçu la moindre réponse

Forcément, du côté de Milan Skriniar on se poserait de plus en plus de questions au sujet de l’avenir, sachant que l’Atlético de Madrid lui aurait également présenté une offre assez importante. Toujours selon La Gazzetta , son entourage n’aurait envoyé aucun signal encourageant à l’Inter, qui de son côté ne semble pas vraiment avoir de plan B pour rebondir en cas d’échec.

Avec De Vrij, un double coup à 0€ pour le PSG ?

A Milan, ce dossier reste une priorité absolue… mais n’est pourtant pas le seul à régler absolument avant janvier ! Un autre pilier de la défense se retrouve en fin de contrat et il s’agit de Stefan de Vrij, qui aurait également tapé dans l’œil de Luis Campos. Tout comme pour Milan Skriniar, les négociations pour une prolongation n’avanceraient pas et le Néerlandais pourra donc s’engager librement avec d’autres clubs. Si cette situation se poursuit, le PSG pourrait donc engager non pas un, mais deux défenseur de haut niveau pour 0€.