Mercato - PSG : Après l’annonce de Galtier, Mbappé va-t-il rester au PSG ?

Malgré sa prolongation avec le PSG jusqu’en juin 2024 (avec une année supplémentaire en option), Kylian Mbappé fait toujours l’objet de rumeurs concernant son avenir. Il y a peu, le Bondynois a de nouveau été annoncé sur le départ, un sujet sur lequel est revenu Christophe Galtier dans la presse espagnole. Mais selon vous, Mbappé va-t-il rester au PSG ?

Prolongé par le PSG en mai dernier, Kylian Mbappé fait toujours parler de lui dans la rubrique mercato. Certains points agaceraient l’international français en interne, notamment le dernier recrutement estival réalisé par le PSG ainsi qu’un différend financier avec la direction comme vous l’a révélé le10sport.com. Ainsi, les rumeurs de départ circulent toujours concernant Mbappé, sous contrat jusqu’en 2024 avec une année supplémentaire en option.

« Quand un joueur est heureux dans un endroit, il n'a aucune raison de le quitter »

Un sujet auquel n’a pas échappé Christophe Galtier, qui a accordé une interview au quotidien espagnol Marca . Interrogé sur l’avenir de son numéro 7, l’entraîneur du PSG se montre confiant : « C'est la même situation que Léo (Messi). Quand un joueur est heureux dans un endroit, il n'a aucune raison de le quitter. Pour être heureux, il faut en profiter. À partir du moment où le joueur prend du plaisir sur le terrain et qu'il sent qu'il est dans une équipe qui peut gagner et qui peut conquérir de grands défis, il n'a aucune raison de partir. »

« S'il est heureux, pourquoi Kylian ne serait-il pas là la saison prochaine ? »