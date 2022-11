Mercato - PSG : C’est terminé pour Joao Félix, son transfert est annoncé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Avec l’avenir incertain de Lionel Messi, le PSG se penche déjà sur plusieurs profils d’attaquants. Joao Félix fait partie des joueurs ciblés par le club de la capitale. L’international portugais aurait demandé son transfert, ce qu’a accepté l’Atlético de Madrid. La relation entre Diego Simeone et l’attaquant de 23 ans aurait fini par épuiser tout le monde, de quoi offrir une fenêtre de tir à Luis Campos.

Même s’il a fait venir Hugo Ekitiké l’été dernier, le PSG compte bien recruter un attaquant dès l’hiver prochain. Luis Campos a déjà ciblé plusieurs profils, dont Joao Félix. Dans le dur à l’Atlético de Madrid, l’international portugais pourrait partir dès le prochain mercato. Pourtant, l’été dernier, Joao Félix n’était pas du tout dans cette optique de quitter les Colchoneros .

Joao Félix a changé d’avis

« Un départ de l'Atletico de Madrid n'est pas sur la table. Je suis bien et je me concentre sur l'Atleti. Je suis serein sur l'avenir. Je suis conscient de ce que je peux faire et je suis bien avec moi-même. Je suis toujours en vacances. Je viens de commencer à m'entraîner pour préparer la pré-saison, mais je ne pense pas trop au football. Quatre ans se sont écoulés depuis que j'ai quitté Benfica et j'ai grandi physiquement, techniquement et mentalement. Il est normal d’évoluer », expliquait-il l’été dernier, persuadé d’avoir sa place dans le onze de Diego Simeone.

Sa relation avec Simeone a fini par l’épuiser