Mercato - PSG : Après Galtier, un rêve de longue date de QSI est toujours d’actualité

Publié le 5 juillet 2022 à 16h30 par Thomas Bourseau

Officiellement nommé entraîneur du PSG, Christophe Galtier s'est s’engagé pour les deux prochaines saisons en tant qu’entraîneur du Paris Saint-Germain. Propriétaires du club de la capitale, les Qataris ont un rêve de longue date avec Pep Guardiola qui pourrait au terme du contrat de Christophe Galtier devenir une véritable possibilité.

Cela fait à présent quelque temps que les propriétaires qataris du PSG courent derrière deux entraîneurs de renom. Comme le10sport.com vous l’a révélé à plusieurs reprises ces derniers mois, bien qu’il ait dernièrement fait part de sa volonté de reprendre son histoire avec l’Équipe de France mais cette fois en tant que sélectionneur, Zinedine Zidane est une priorité et même un rêve du côté de Doha. Pour L’Équipe , Zidane faisait passer le message suivant le 23 juin dernier à l’occasion d’une entrevue publiée le jour de ses 50 ans. « J’en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France. J’ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c’est la plus belle des choses qui me soient arrivées! Mais vraiment ! C’est le summum. Et donc, comme j’ai vécu ça et qu’aujourd’hui je suis entraîneur, l’équipe de France est bien ancrée dans ma tête » . Pour autant, Zidane n’est pas l’unique entraîneur de renom à avoir la cote dans l’esprit des propriétaires du PSG.

Depuis 2019, le Qatar rêve de faire venir Pep Guardiola au PSG

Le 17 décembre dernier 2019, alors que Thomas Tuchel était en poste sur le banc du PSG et se trouvait à six mois du parcours en Final 8 qui avait débouché sur une finale de Ligue des champions perdue par le Paris Saint-Germain face au Bayern Munich, le10sport.com vous faisait une grande révélation. Alors qu’il était engagé envers Al-Sadd, Xavi Hernandez était une piste appréciée par le PSG. Et ce dernier poussait en interne auprès des propriétaires qataris pour former un tandem à la tête de l’effectif du PSG avec Pep Guardiola. Le palmarès de Guardiola ainsi que son expérience en Ligue des champions, qu’il a remporté à deux reprises avec le FC Barcelone, plaisaient déjà aux décideurs du Paris Saint-Germain.

Guardiola est en fin de contrat à Manchester City et compte faire un break

En juin 2023, le contrat de Pep Guardiola arrivera à expiration du côté de Manchester City et cette fois-ci, ce dernier ne devrait pas spécialement être prolongé. Bien qu’il ait fait part en 2021 de sa volonté de franchir un cap en prenant les rênes d’une sélection nationale, rien ne garanti une telle éventualité alors que Guardiola compte faire une pause après City. « Une équipe nationale est la prochaine étape. J'ai besoin de faire une pause après sept ans à Manchester City, j'ai besoin de m'arrêter et de voir, d'apprendre des autres entraîneurs et peut-être de prendre cette voie. J'aimerais être entraîneur lors d'un championnat européen, d'une Copa America ou d'une Coupe du monde ». De quoi permettre au PSG de laisser Christophe Galtier aller au bout de son contrat en juin 2024 et de tenter sa chance avec Pep Guardiola le moment venu ? Le suspense reste à son comble.

🗣 "I'll be a Mancunian for the rest of my life"Another chance to listen to @GuillemBalague's fascinating chat with #MCFC boss Pep Guardiola in the latest Football Daily Podcast 👇#bbcfootball — BBC 5 Live Sport (@5liveSport) July 3, 2022

