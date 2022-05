Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antero Henrique rendrait service au Qatar !

Publié le 21 mai 2022 à 21h15 par Thomas Bourseau

Bien qu’il ne soit plus directeur sportif du PSG depuis 2019, Antero Henrique travaillerait d’arrache-pied en coulisse afin de permettre au Paris Saint-Germain de vendre quelques joueurs de l’effectif.

Étant parvenu à boucler les transferts de certains joueurs tels que Moussa Diaby et Christopher Nkunku avant d’être remercié par les hauts dirigeants du PSG et remplacé à son poste de directeur sportif par Leonardo en juin, Antero Henrique ne semblerait pas avoir totalement terminé de travailler pour le PSG. En effet, alors que Leonardo avouait lui-même à la fin de l’année civile 2021 éprouver de grandes difficultés sur la question des ventes de joueurs, Henrique a démontré avoir plus de facilités dans ce domaine.

Antero Henrique travaillerait en coulisse pour aider le PSG à vendre !

Et d’après les informations divulguées par Romain Molina, Antero Henrique se serait bel et bien mis au travail en coulisse afin de boucler les transferts de certains joueurs du PSG. Et cette collaboration ne serait pas nouvelle puisque le Portugais travaillerait de concert avec les propriétaires qataris depuis un petit moment, ayant été nommé DS de la Qatar Stars League.