Mercato - PSG : Antero Henrique est dos au mur pour ce coup en or

Publié le 15 octobre 2022 à 01h15

Thomas Bourseau

S’occupant des négociations de transfert pour le PSG, Antero Henrique en pincerait pour Jude Bellingham et se serait renseigné sur la disponibilité de l’international anglais de 19 ans. Néanmoins, le Real Madrid et Manchester City seraient également dans le coup et ne voudraient pas faire de la figuration.

Et si le PSG témoignait de l’arrivée d’un grand talent du football anglais ? Selon Média Foot , Antero Henrique serait allé à la pêche aux renseignements pour l’opération Jude Bellingham (19 ans), dont le contrat au Borussia Dortmund arrivera à expiration en juin 2025. Cependant, la concurrence semble être au rendez-vous dans ce dossier XXL, en Espagne, mais aussi en Angleterre.

Le Real Madrid ne lâche pas Jude Bellingham

Journaliste pour Marca , José Félix Diaz a profité d’une apparition sur la plateforme Twitch afin de faire un point sur le dossier Jude Bellingham serait la cible prioritaire du Real Madrid dans le cadre du prochain mercato estival. De quoi mettre une certaine pression sur Antero Henrique. Et d’ailleurs, un autre club que le Real Madrid devrait contrecarrer les plans du PSG.

