Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Alli, transfert… Leonardo prêt à prendre une grande décision cet hiver ?

Publié le 18 janvier 2021 à 19h45 par La rédaction

Apprécié par Mauricio Pochettino, Dele Alli pourrait débarquer au PSG lors de ce mois de janvier. Une arrivée qui devrait être la seule pour le club parisien.

Le mercato hivernal a ouvert ses portes il y a quelques jours et le PSG voudrait profiter de cette fenêtre de tir pour saisir certaines opportunités sur le marché et se renforcer. Malgré les arrivées de Danilo Pereira et de Rafinha Alcantara l’été dernier, Leonardo voudrait accueillir un milieu de terrain lors de ce mois de janvier et un nom revient avec insistance dans le viseur du PSG. Comme annoncé par le 10 Sport le 26 décembre dernier, le profil de Christian Eriksen (Inter) a été coché par le club parisien, mais Mauricio Pochettino a jeté son dévolu sur son ancien joueur à Tottenham, Dele Alli. Une information confirmée ce lundi par L e Parisien .

Dele Alli, seule recrue hivernale du PSG ?