Mercato - PSG : Le plan d'Al-Khelaïfi pour dénicher le «nouveau Mbappé»

Publié le 22 juin 2022 à 16h15 par Pierrick Levallet

Ces dernières années, le PSG n’a pas vraiment donné sa chance à son centre de formation et à la jeunesse. Mais les choses pourraient bien changer lors des saisons à venir, surtout avec l’apparition du nouveau centre d’entraînement à Poissy. Grâce à cela, Nasser Al-Khelaïfi entend d’ailleurs dénicher le nouveau Kylian Mbappé.

L’été prochain, le PSG devrait connaître une révolution. En effet, le club de la capitale ne s’entraînera plus au Camp des Loges - centre d’entraînement inauguré en 1975 - et déménagera à Poissy. Un nouveau camp de base de 74 hectares, ultra moderne et confort accueillera donc Kylian Mbappé et les joueurs parisiens lors de l’été 2023. Avec ce nouvel outil, Nasser Al-Khelaïfi entend bien miser sur la jeunesse lors des prochaines années. Le président du PSG espère même dénicher le « nouveau Mbappé ».

« Nous allons construire le meilleur centre d’entraînement du monde pour trouver le futur Mbappé »