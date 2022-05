Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi sur le point de régler la succession de Pochettino ?

Publié le 26 mai 2022 à 15h10 par Axel Cornic

Alors que les jours de Mauricio Pochettino sont comptés, au Paris Saint-Germain on s’active pour trouver son successeur, avec le président Nasser Al-Khelaïfi qui aimerait retrouver un ancien du club.

Leonardo n’est plus là, Kylian Mbappé a prolongé, mais les changements du Paris Saint-Germain ne s’arrêteront pas là. Comme nous vous l’expliquons sur le10sport.com depuis l’automne 2021, Mauricio Pochettino ne convainc pas en interne et devrait donc être le prochain à partir. Plusieurs noms sont évoqués pour le remplacer et si le favori de Doha n’est autre que Zinedine Zidane, d’autres pourraient finalement rafler la mise avec Ruben Amorim ou encore Antonio Conte. Pourtant, c’est un ancien joueur du PSG qui semble avoir les faveurs de Nasser Al-Khelaïfi...

Thiago Motta bientôt libre de tout contrat