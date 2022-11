Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi reçoit une très bonne nouvelle

Publié le 1 novembre 2022 à 02h30

Guillaume de Saint Sauveur

Désireux de prolonger au plus vite un certain nombre de ses éléments cadres, le PSG a reçu un message très fort de la part de Presnel Kimpembe qui semble se projeter encore de longues années avec son club formateur. De bon augure pour Nasser Al-Khelaïfi qui souhaite le conserver.

Presnel Kimpembe et le PSG, l’histoire semble bien partie pour durer ! Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le défenseur central français de 27 ans est l’une des grandes priorités du moment au sein de la direction parisienne, désireuse de fixer au plus vite l’avenir de plusieurs cadres du vestiaire (Verratti, Marquinhos) dont celui de Kimpembe. Les discussions ont déjà démarré en coulisses, et une revalorisation de salaire est déjà prévue pour le numéro 3 du PSG ainsi que pour les autres joueurs concernés par cette vaste opération de prolongation.

Mercato - PSG : Kimpembe vend la mèche pour son avenir https://t.co/46MKfswr5p pic.twitter.com/Ul6RsOAYLP — le10sport (@le10sport) October 30, 2022

Un avenir tracé pour Kimpembe

Le futur de l’international français semble donc tout tracé, lui qui disposait pourtant d’une grosse cote sur le marché européen ces derniers mois avec notamment un vif intérêt de Chelsea lorsque son ex-entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, officiait au sein du club londonien. Mais Kimpembe a finalement décidé de rester, et le titi semble d’ailleurs avoir les idées claires quant à son futur avec le PSG.

« Un club qui m’a tout donné »