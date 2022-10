Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kimpembe vend la mèche pour son avenir

Publié le 30 octobre 2022 à 15h10

Arthur Montagne

Pur produit du centre de formation du PSG, Presnel Kimpembe voit son contrat s'achever en juin 2024 et son avenir fait régulièrement parler, notamment depuis l'arrivée de Sergio Ramos. Néanmoins, l'international français semble se projeter vers l'avenir avec le PSG.

Presnel Kimpembe incarne à lui seul la réussite du centre de formation du PSG. Et pour cause, il fait partie des très rares joueurs issus de la formation parisienne à s'être imposé au sein du club de la capitale. Et alors que son contrat s'achève en juin 2024, son avenir fait beaucoup parler.

EXCLU @le10sport : Le PSG accélère sur les 3 dossiers prioritaires du moment▶️Les prolongations de Verratti, Kimpembe et Marquinhos sont prioritaires sur toutes les autres (même Messi)▶️Hausse salaire + allongement contrat pour ces 3 piliers du clubhttps://t.co/xklz7VkLsJ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) October 25, 2022

Les négociations ont débuté pour Kimpembe

Néanmoins, comme révélé par le10sport.com, le PSG souhaite étendre le bail de Presnel Kimpembe et les premières discussions ont même débuté. Aucune décision ne sera prise avant la Coupe du monde, mais le défenseur de l'équipe de France donne l'impression de vouloir rester à Paris.

«Je suis dans un club qui m’a tout donné»