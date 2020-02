Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi reçoit une aide précieuse pour Aouar !

Publié le 18 février 2020 à 23h45 par A.M.

Alors que le PSG a fait d’Houssem Aouar l’une de ses priorités en vue de l’été prochain, DJ Snake ferait le forcing pour aider Leonardo.

Comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, le PSG fait d’Houssem Aouar l’une de ses priorités pour l’été prochain. Nasser Al-Khelaïfi adore le profil du milieu de terrain de l’OL et pourrait passer à l’action lors du prochain mercato estival. Et dans ce dossier, le PSG pourrait bien compter sur une aide précieuse, à savoir celle de DJ Snake, grand supporter du club de la capitale et qui fait le forcing pour convaincre des joueurs de signer au PSG.

«Je travaille aussi Aouar»