Mercato - PSG : Al-Khelaïfi reçoit un message fort d’une de ses stars !

Publié le 21 janvier 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il fait aujourd’hui partie des membres les plans anciens du PSG version QSI, Marquinhos affiche son envie de rester encore longtemps au sein du club de la capitale.

Méconnu du grand public lors de son arrivée au PSG à l’été 2013 en provenance de l’AS Rome pour 32M€, Marquinhos s’est bâti une réputation internationale au Parc des Princes. Aujourd’hui âgé de 26 ans et capitaine du PSG, le défenseur central brésilien est une grande figure du projet QSI, et assurément l’une des plus belles trouvailles de Nasser Al-Khelaïfi sur le marché. D’ailleurs, dans un entretien accordé au site officiel du club, Marquinhos affiche son envie de rester encore longtemps au PSG.

« Encore envie de me donner à fond pour ce maillot »