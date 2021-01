Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Marquinhos envoie un message fort sur son avenir

Publié le 21 janvier 2021 à 1h45 par A.D.

Arrivé de la Roma à l'été 2013, Marquinhos a débuté sa huitième saison sous les couleurs du PSG. Alors qu'il a atteint le cap des 300 matchs sous les couleurs rouge et bleu, le capitaine parisien a fait passer un message fort sur son avenir.

Lors de l'été 2013, le PSG s'est offert les services de Marquinhos pour une somme légèrement supérieure à 30M€. Depuis son arrivée, l'international brésilien a gravi les échelons à vitesse grand V au PSG jusqu'à devenir une pièce maitresse de l'équipe et l'héritier de Thiago Silva en tant que capitaine. Alors qu'il a presque réalisé huit saisons complètes dans le club de la capitale, Marquinhos a déjà franchi le cap des 300 matchs joués à Paris. Et il est prêt à en jouer beaucoup d'autres sous les couleurs du PSG.

«J'ai encore envie de me donner à fond pour ce maillot »