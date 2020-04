Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi reçoit un appel du pied inattendu…

Publié le 24 avril 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Après avoir porté les couleurs du PSG en tant que joueur, Nenê souhaiterait beaucoup revenir au sein du club de la capitale avec un nouveau rôle.

Passé par le PSG entre juillet 2010 et janvier 2013, Nenê a vécu de l’intérieur le rachat du club de la capitale par les investisseurs qataris en 2011. Le milieu offensif brésilien, désormais âgé de 38 ans et qui évolue du côté de Fluminense, a rapidement dû s’incliner face à la rude concurrence instaurée dans le secteur offensif par Carlo Ancelotti. Nenê a finalement quitté le PSG pour une nouvelle expérience au Qatar en 2013, mais il n’a pas tiré un trait pour autant sur le club de la capitale.

« J’aurai peut-être un rôle plus concret au PSG »