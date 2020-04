Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi-Barça, ça va à nouveau se tendre…

Publié le 24 avril 2020 à 1h45 par La rédaction

Certaines informations sorties aujourd’hui en Espagne amènent à penser que le climat pourrait de nouveau se tendre en Messi et sa direction. Explication.

La radio catalane Cadena Ser a fait le point mercredi sur le mercato du FC Barcelone, apportant une révélation de taille sur les souhaits de Lionel Messi, dont on sait qu’ils revêtent une grande importance actuellement, surtout que la star argentine n’a toujours pas prolongé son contrat avec le club catalan… Le média annonce ainsi que Messi aurait fixé une priorité entre Neymar et Lautaro Martinez : « S'il faut choisir entre Lautaro et Neymar, c'est évident que Leo Messi préfère le Brésilien », assure même une source au sein du FC Barcelone.

Barcelone n’y arrivera pas pour Neymar

A l’analyse, cela pourrait bien créer un nouveau point de tension fort entre Messi et sa direction. En effet, il apparaît clair que le Barça n’aura pas les moyens de payer Neymar cet été, que ce soit son salaire voire même son transfert, à moins de mettre Griezmann dans le deal, ce que l’attaquant français ne semble visiblement pas vouloir. Si Messi pousse une nouvelle fois pour Neymar, il sera fatalement mécontent au final….