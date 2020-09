Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi pourrait provoquer un raz de marée avec Tuchel et Leonardo !

Publié le 2 septembre 2020 à 11h30 par G.d.S.S.

Très agacé par les vives tensions qui persistent en interne entre Leonardo et Thomas Tuchel au PSG, Nasser Al-Khelaïfi pourrait préparer une énorme révolution et décider de revoir tout son organigramme dans un an… Explications.

Ce n’est plus un secret pour personne, les relations entre Thomas Tuchel et Leonardo ne sont pas des plus amicales au sein du PSG. Le directeur sportif brésilien, qui n’est pas un grand fan du technicien allemand, envisage d’ailleurs de faire venir Massimiliano Allegri comme Le 10 Sport vous l’annonce en exclusivité depuis maintenant plusieurs mois. Et ces tentions entre Tuchel et Leonardo ne cesseraient de s’accentuer au PSG, connaissant d’ailleurs leur apogée à l’occasion du Final 8 de Lisbonne…

Al-Khelaïfi a tenté de calmer les tensions

Comme l’a annoncé le journaliste de Canal + Geoffroy Gérétier au micro du Late Football Club mardi soir, cette situation tendue entre Tuchel et Leonardo commencerait sérieusement à agacer la direction du PSG en interne. Une réunion avait d’ailleurs été organisée par le président Nasser Al-Khelaïfi deux jours après le retour de Lisbonne et la finale de Ligue des Champions perdue face au Bayern Munich pour tenter de calmer la situation entre Tuchel et Leonardo, mais l’un des deux protagonistes ne serait même pas présenté à cet entretien. Par ailleurs, le directeur sportif brésilien aurait énormément « boudé » durant cette période passée au Portugal et aurait mal vécu ce Final 8. Du coup, Nasser Al-Khelaïfi pourrait finir par prendre une décision radicale.

Leonardo et Tuchel menacés pour 2021 ?

Toujours selon Geoffroy Garétier, Nasser Al-Khelaïfi serait très agacé par ce contexte et les désaccords très nombreux entre Leonardo et Thomas Tuchel. Ainsi, le président du PSG pourrait finir par exploser et tout simplement envisager de renvoyer les deux protagonistes en même temps, dans un an, si leurs rapports ne se sont pas améliorés d’ici-là. Un choix qui serait particulièrement fort et qui relancerait totalement les grandes lignes du projet QSI, surtout que Leonardo et Tuchel réussissent chacun à donner satisfaction dans leurs rôles respectifs malgré les nombreux désaccords. Reste désormais à savoir si Al-Khelaïfi sera en mesure de porter ces menaces à exécution, surtout si le PSG poursuit sa belle progression sportive de ces derniers mois.