Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi peut remercier Haaland pour Karim Benzema !

Publié le 8 novembre 2021

Séduit par Karim Benzema, Nasser Al-Khelaïfi voudrait lui offrir un dernier gros contrat lorsqu'il sera libre le 1er juillet 2023. Et grâce à Erling Haaland, le président du PSG aurait un gros coup à jouer avec le buteur du Real Madrid.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur du Real Madrid, Karim Benzema aurait tapé dans l'oeil du PSG. D'après les informations d' El Nacional , Nasser Al-Khelaîfi souhaiterait s'offrir les services du buteur du Real Madrid. Alors que Karim Benzema est sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, le président du PSG souhaiterait boucler un coup à 0€ avec le buteur de 33 ans et lui offrir un dernier bail XXL. Et l'international français pourrait dire « oui » à Nasser Al-Khelaïfi grâce à Erling Haaland.

Karim Benzema envoyé au PSG par Erling Haaland ?