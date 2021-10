Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a un gros atout pour prolonger Mbappé !

Publié le 6 octobre 2021 à 19h45 par A.M.

Après avoir raté les Jeux Olympiques de Tokyo, Kylian Mbappé n'a cette fois-ci pas la moindre intention de manquer le tournoi qui aura lieu en 2024 à Paris. Et dans cette optique, le PSG a un avantage.

Pour l'avenir de Kylian Mbappé, de nombreux critères seront pris en compte, à l'image de sa participation au Jeux Olympiques. Retenu par le PSG cet été, l'attaquant français n'était pas à Tokyo. Mais en 2024, il n'a aucune intention de laisser passer sa chance alors que les JO seront à Paris, sa ville natale. « C'était un objectif. Et on m'a vite coupé l'herbe sous le pied. Mais les JO de 2024 seront une priorité pour moi. Quitte à l'inclure dans mon contrat, je ne me gênerai pas. Je sais où je passerai une partie de mon été 2024. Ces Jeux sont en France, ce sont ceux du centenaire à Paris. J'en ai toujours rêvé ! Les JO sont le Graal du sport. Ce n'est pas la plus grande compétition au niveau du foot mais c'est quelque chose d'inouï quand tu es amoureux de sport », confiait-il à L'Equipe .

Le PSG est prêt à laisser Mbappé disputer les JO