Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a dégainé une offre XXL pour Kylian Mbappé !

Publié le 17 août 2021 à 13h45 par T.M.

Cherchant à prolonger Kylian Mbappé, le PSG aurait mis les petits plats dans les grands pour le futur contrat du Français.

A deux semaines de la fin du marché des transferts, on ne sait toujours pas si Kylian Mbappé va porter le maillot du PSG cette saison. Bien que le Français soit sous contrat jusqu’en 2022, il souhaiterait s’en aller cet été pour le Real Madrid et devrait faire le forcing auprès de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, pour le convaincre de négocier la Casa Blanca. Pourtant, la position du club de la capitale était très clair : Mbappé n’est pas à vendre. De plus, les Parisiens font tout en coulisse pour que le joyau français signe un nouveau contrat.

L’offre du PSG !