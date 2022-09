Foot - Mercato - PSG

PSG : A fond sur Kanté, Campos fait face à une énorme menace

Publié le 29 septembre 2022 à 01h30 par Jules Kutos-Bertin

Toujours en quête d’un milieu de terrain, le PSG s’intéresse à N’Golo Kanté et en a fait sa priorité absolue pour le mercato estival à venir. En fin de contrat en juin 2023, l’international français aurait, dans le même temps, démarré les discussions avec Chelsea sujet d’une prolongation.

Chaque été, le dossier revient sur le dessus de la pile. Comme très souvent, le PSG cherche à attirer N’Golo Kanté, sauf que cette fois la donne est différente pour le club de la capitale. En fin de contrat en juin 2023, l’international français n’a toujours pas prolongé avec Chelsea, une situation qui pourrait favoriser le PSG. Surtout que s’il faut faire monter les enchères, Paris ne devrait pas reculer.

Mécontent de son mercato, Campos a fait de Kanté sa priorité

Comme l’a révélé Média Foot ce mercredi, Luis Campos a fait de N’Golo Kanté une priorité absolue pour cet été. Après un premier mercato remuant, le Portugais a exprimé son désarroi au micro de RMC . « On arrive en fin de mercato sans l'équilibre parfait, a estimé le Portugais. On a une énorme qualité dans l'effectif, pas de doute. Au final, on n'a pas le joueur qui nous manque. S'il nous manque une pièce, le puzzle n'est pas complet », confiait-il récemment. Si le milieu de terrain a été l’un de ses gros chantiers, Campos voudrait tout de même faire venir Kanté afin d’étoffer ce secteur de jeu. Et Christophe Galtier ne devrait pas dire non…

N’Golo Kanté était de retour à l’entraînement aujourd’hui, avec Chelsea 🇫🇷 pic.twitter.com/uGK9hV3LhI — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) September 27, 2022

Chelsea fait barrage