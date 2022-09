Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce détail très important pour l'opération Milik

Publié le 29 septembre 2022 à 00h30 par Axel Cornic

Si la Juventus réalise l’un des pires débuts de saisons de son histoire, Arkadiusz Milik est l’une des seules satisfactions du côté de Turin. Une excellente nouvelle pour l’Olympique de Marseille, avec Pablo Longoria qui a réussi à boucler un prêt payant, qui pourrait rapporter au total près de 8M€... ou d’où moins c’est ce que l’on pensait.

Après un passage assez mitigé avec l’OM en Ligue 1, Arkadiusz Milik a fait son retour en Serie A, un championnat qu’il ne connait que trop bien. L’ancien du Napoli a en effet rejoint la Juventus de Massimiliano Allegri, un choix qui semble particulièrement le satisfaire.

Mercato - OM : Les révélations de Milik sur la Juventus https://t.co/ZR7JCJEzOP pic.twitter.com/NDhXV2Uwk7 — le10sport (@le10sport) September 27, 2022

« Depuis que je suis petit, je voulais jouer pour une grande équipe »

« J'ai toujours rêvé de jouer pour un grand club comme la Juve » a tout récemment révélé l’attaquant prêté par l’OM, lors d’un entretien accordé au média polonais Meczyki . « Le choix d'aller à la Juve a été rapide. Depuis que je suis petit, je voulais jouer pour une grande équipe. J'étais content d'avoir cette opportunité et j'en ai profité. Je n'avais rien à perdre ». Il faut dire que la dernière saison n’était pas simple pour MIlik, pas vraiment le joueur préféré par Jorge Sampaoli.

Milik fait déjà l’unanimité à la Juventus

A la Juventus, les choses se passent beaucoup mieux pour le moment, puisque Arkadiusz Milik est l’une des rares satisfactions du côté de Turin, qui reste sur deux défaites en deux journée de Ligue des Champions et pointe à la 8e place de Serie A. Seul point noir au tableau, ce carton rouge pris lors de la défaite face à Benfica le 14 septembre dernier, à cause d’un maillot enlevé lors d’une célébration d’un but... finalement annulé par la VAR.

L’OM pourrait bientôt empocher... 5M€