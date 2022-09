Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Plan B à Skriniar, il va mener la vie dure à Campos

Publié le 29 septembre 2022 à 01h15 par Axel Cornic

Ancien de l’AJ Auxerre, Evan Ndicka s’est révélé à l’Eintracht Francfort, qu’il a rejoint en juillet 2018. Assez en tout cas pour taper dans l’œil du Paris Saint-Germain, où Luis Campos cherche désespérément des renforts en défense centrale. D’autres clubs seraient toutefois également sur le coup...

Si Luis Campos aura l’occasion de rattraper son erreur avec Milan Skriniar cet hiver, d’autres pistes ont fait surface. C'est notamment le cas d’Evan Ndicka, qui comme la star de l’Inter se retrouve en fin de contrat et pourra donc s’engager avec un autre club, dès le 1er janvier prochain.

Un autre joueur en fin de contrat...

La récente blessure de Presnel Kimpembe a mis en évidence le besoin cruel de renforts en défense centrale et Evan Ndicka a l’avantage d’être Français, mais également de couter peu cher vu sa situation contractuelle. D’ailleurs si Francfort semble vouloir le garder, les sirènes étrangères pourraient bien être trop fortes.

Ndicka, successeur de Chiellini à la Juventus ?