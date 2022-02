Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : A Doha, on a déjà décidé l’avenir de Pochettino !

Publié le 10 février 2022 à 18h15 par A.C.

Les propriétaires du Paris Saint-Germain semblent avoir les idées claires concernant Mauricio Pochettino, dont le contrat se termine en 2023.

Arrivé il y a un peu plus d’un an, Mauricio Pochettino ne semble pas convaincre. Certes, après avoir perdu le titre la saison dernière son Paris Saint-Germain caracole en tête de la Ligue 1 et va jouer un huitième de finale de Ligue des Champions, mais les critiques sont nombreuses. Style de jeu pas défini, joueurs pas vraiment concernés et surtout une élimination de Coupe de France qui fait tache, le bilan de Pochettino est très loin de faire plaisir aux propriétaires du PSG. Nous vous avons d’ailleurs révélé sur le10sport.com que les Qataris préparent déjà l’avenir sans lui, avec Zinedine Zidane.

Le Qatar n’a plus aucune confiance en Pochettino