Mercato - PSG : Zidane, Pochettino... La presse espagnole prédit un «séisme» à Paris !

Publié le 10 février 2022 à 16h45 par A.M.

Alors que l'avenir de Mauricio Pochettino continue de faire parler, Zinedine Zidane reste en stand-by en coulisses, mais un élimination du PSG contre le Real Madrid pourrait tout précipiter.

Depuis quelques mois, l'avenir de Mauricio Pochettino ne cesse de faire parler, et aujourd'hui, il semble de plus en plus probable que le technicien argentin ne sera plus sur le banc du PSG la saison prochaine. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Zinedine Zidane est d'ailleurs le mieux placé pour le remplacer. D'abord réticent à l'idée de venir à Paris, le technicien français commence à changer d'avis, notamment face au pressing de son conseiller, Alain Migliaccio. Et alors que son arrivée est attendue pour la fin de saison, tout pourrait toutefois s'accélérer prochainement.

Une élimination contre le Real Madrid pourrait précipiter l'arrivée de Zidane