Mercato - PSG : Après Messi, le plus dur reste maintenant à faire pour Leonardo !

Publié le 13 août 2021 à 11h30 par La rédaction

Après avoir débuté son mercato estival sur les chapeaux de roues, le PSG a dernièrement assené le coup de grâce en recrutant Lionel Messi. Pour autant, le plus dur serait à venir pour Leonardo, avec la nécessité de dégraisser l'effectif parisien. Et certains joueurs ne devraient pas rendre la tâche facile au directeur sportif du PSG.

Le PSG réalise certainement l'un des recrutements les plus impressionnants de l'histoire. Depuis l'ouverture du marché des transferts, Leonardo a enregistré les renforts de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, et dernièrement du sextuple Ballon d'Or Lionel Messi. Sur ces cinq recrues XXL, seul Hamiki a été acheté par le PSG, puisque les autres joueurs étaient tous en fin de contrat. Désormais, les dirigeants parisiens souhaiteraient dégraisser l'effectif conséquent du Paris Saint-Germain. Cependant, avec ce recrutement d'envergure, tous les yeux seront rivés sur le PSG cette saison. Un facteur qui pourrait bien motiver des joueurs, bien qu'indésirables, à tout de même rester à Paris...

Les offres peinent à arriver

Comme l'évoque le journal L'Équipe , les intérêts des clubs pour les joueurs annoncés sur le départ au PSG tarderaient à se manifester. De plus, les principaux concernés ne compteraient pas aider Leonardo dans son opération dégraissage, puisqu'aucun membre de l'équipe ne serait pour l'heure disposé à quitter le PSG. En défense, Abdou Diallo ne souhaiterait pas partir car il se sentirait bien à Paris. Au sein des cages parisiennes, malgré la présence de Keylor Navas et de Gianluigi Donnarumma, qui devraient se disputer une place de titulaire tout au long de la saison, Sergio Rico est lui toujours présent. En dépit de quelques discussions avec des clubs espagnols et turcs, le portier de 27 ans n'arriverait toujours pas à trouver un point de chute. Et au milieu de terrain, Leonardo devrait également composer avec de nombreuses difficultés...

Un entrejeu bien trop garni...