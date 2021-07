Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Départ, prolongation... Quel avenir pour Paul Pogba ?

Publié le 22 juillet 2021 à 19h30 par Dan Marciano

Comme le confirme Sky Sports ce jeudi, le PSG est très intéressé par Paul Pogba, mais n'aurait pas encore pris contact avec Manchester United. Le club anglais n'aurait d'ailleurs pas dit son dernier mot et espèrerait encore prolonger son contrat.

« Il faut parler clairement : Paul est malheureux à Manchester United. Il ne parvient plus à s'exprimer comme il le souhaiterait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, changer d'air. Il a un contrat qui prendra fin dans un an et demi, à l'été 2022, mais la meilleure solution selon moi serait qu'il soit cédé au prochain mercato », lâchait le 7 décembre dernier Mino Raiola lors d’un entretien accordé à Tuttosport . Le début d’un long feuilleton qui continue de s’étirer. Sous contrat jusqu’en 2022 avec Manchester United, Paul Pogba n’a toujours pas prolongé son bail et pourrait bien changer d’air cet été si l’on en croit les déclarations de son agent. Un retour à la Juventus avait été évoqué, mais une piste a pris de l’ampleur ces derniers jours. A la recherche d’un milieu de terrain, le PSG aurait fait du champion du monde 2018 sa priorité. Proche de Mino Raiola, Leonardo aurait déjà évoqué, avec lui, une possible arrivée de Pogba à Paris. Un intérêt confirmé ce jeudi par Sky Sports.

Le PSG a bien activé la piste Pogba

Selon le média, le PSG aurait bien coché le nom de Paul Pogba. Une piste déjà évoquée par plusieurs médias français et étrangers ces dernières semaines. Après avoir bouclé l’arrivée de Georginio Wijnaldum, les dirigeants parisiens pourraient renforcer un peu plus l’entrejeu et par la même occasion faire un passer un cap à cette équipe, qui n’a toujours pas mis la main sur la coupe aux grandes oreilles. Toutefois, Sky Sports précise que le PSG n’a toujours pas pris contact avec Manchester United afin de débuter les négociations. De son côté, Paul Pogba étudierait toutes les options, même s’il ne resterait pas insensible à l’intérêt du PSG comme l’a indiqué Marca. Toutefois selon le média, une prolongation de contrat ne serait pas non plus exclue.

Pogba pourrait aussi prolonger son contrat avec Manchester United