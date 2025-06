Mercato : Piste de folie, l’OM calme tout le monde !

Le départ de Luis Henrique a officiellement lancé le mercato estival de l’Olympique de Marseille, qui semble avoir plusieurs pistes pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. L’une d’entre elles mènerait à Noa Lang, international néerlandais qui semble beaucoup plaire au sein du club phocéen, mais qui est tout de même évalué à 25M€ par le site spécialisé Transfermarkt.

Quelle va être la première recrue marseillaise de l’été ? Si la défense semble être le principal chantier du mercato, Pablo Longoria et Medhi Benatia travailleraient également sur l’attaque, qui a beaucoup changé en un an. Et les premiers objectifs de l’ OM sont déjà annoncés, avec un nom bien connu en France.

Pas de folies pour l’OM

Les Marseillais ne seraient en effet pas seuls sur le coup, avec notamment le Napoli d’Antonio Conte qui aimerait le recruter. Mais le principal obstacle serait surtout le prix fixé par le PSV Eindhoven, qui aimerait tirer plus de 30M€ du transfert de Noa Lang. Et à en croire les indiscrétions de La Minute OM, à Marseille on souhaiterait rester raisonnable et ne pas entrer dans une surenchère autour du joueur.