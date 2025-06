Mercato - Paris FC : Accord à 7M€, c'est confirmé !

Pour renforcer son attaque, le Paris FC aurait bouclé le transfert de Moses Simon. En effet, la famille Arnault aurait bien trouvé un accord entre 6 et 7M€ (bonus compris) avec le FC Nantes. Alors qu'il ne resterait plus que la visite médicale à passer, Moses Simon devrait devenir officiellement un nouveau joueur du Paris FC en fin de semaine.

Simon - PFC : Une officialisation en fin de semaine ?

A en croire Le Parisien, Moses Simon va bel et bien signer au Paris FC, et ce, pour une somme comprise entre 6 et 7M€ (bonus compris). L'actuel numéro 27 du FC Nantes n'aurait plus qu'à effectuer sa visite médicale, avant de s'engager en faveur du club emmené par Stéphane Gilli. En tous les cas, le Paris FC n'officialisera la signature de Moses Simon qu'en fin de semaine, et ce, parce que le joueur n'est pas en France actuellement.