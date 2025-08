Mercato : Panique au PSG, il réclame un nouveau miracle !

Lors de la saison 2024-2025, le PSG a réussi à remporter la Ligue des Champions, notamment parce que les joueurs de Luis Enrique ont été préservés des blessures. Alors que le mercato du club parisien est timide cet été, Kevin Diaz a affirmé qu'un nouveau miracle devait se produire pour espérer soulever une nouvelle fois la Coupe aux Grandes Oreilles en 2026.

Pour réaliser un tel exploit, le PSG a pu compter sur ses hommes forts tout au long de la saison 2024-2025. Grâce à un turn-over minutieux, Luis Enrique a réussi à faire en sorte que ses meilleurs joueurs soient épargnés par les grosses blessures. Et alors que l'été du PSG est calme en termes de recrutement cette année, Kevin Diaz affirme qu'un nouveau miracle est nécessaire pour espérer remporter une nouvelle Ligue des Champions en 2026.

«Ils ne vont pas avoir énormément de recrues»

« Quels doivent être les objectifs du PSG la saison prochaine ? En Ligue 1, c'est assez simple : être champion de France sans avoir de blessé majeur. Sinon, faire le triplé, et avoir un turn-over en Ligue 1 qui va lui permettre d'avoir de l'avance au classement sans blessé, parce que si le mercato se maintient de la sorte, ils ne vont pas avoir énormément de recrues ; donc ils n'auront pas un effectif aussi profond que certains grands clubs, et pour moi, ce sera forcément très très difficile de réitérer la performance en Ligue des Champions. Avec Manchester City, les recrues de Liverpool, le Barça, même le Real qui va revenir, le Bayern... Je pense que la Ligue des Champions sera encore plus relevée cette année », a déclaré Kevin Diaz, présent dans l'émission l'After Foot (RMC Sport) ce lundi soir.