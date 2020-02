Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta va avoir deux dossiers XXL à gérer !

Publié le 24 février 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OM, Florian Thauvin et Steve Mandanda susciteront logiquement une grosse interrogation l’été prochain au sein de la direction du club phocéen.

« Mandanda est dans un très bon état d'esprit. C'est notre choix cette année et l'année prochaine. Ensuite, on verra », confiait récemment André Villas-Boas sur l’avenir de Steve Mandanda, qui n’a plus qu’une seule année de contrat avec l’OM en juin prochain. Mais le gardien marseillais n’est pas le seul joueur de l’effectif dans cette situation, et un autre élément majeur est concerné : Florian Thauvin. Du coup, l’OM devra prendre une grande décision à leur égard…

Quel avenir pour Mandanda et Thauvin ?

En effet, comme l’a récemment révélé L’Equipe, André Villas-Boas et Andoni Zubizarreta devraient prochainement se réunir pour évoquer l’avenir des joueurs de l’OM qui arriveront au terme de leur contrat en 2021, ce qui concerne donc Thauvin et Mandanda. En effet, il faudra faire un choix entre trois possibilités pour ces deux joueurs majeurs de l’effectif phocéen : une prolongation de contrat, une vente dès l’été 2020 ou bien attendre qu’ils arrivent au terme de leur engagement et quittent librement l’OM en 2021. Sauf que ce dernier cas de figure, avec la situation financière délicate que rencontre le club, semble peu envisageable.