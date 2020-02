Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel a-t-il déjà plombé le dossier Icardi ?

Publié le 24 février 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Mauro Icardi au PSG est encore très incertain, Thomas Tuchel pourrait bien avoir refroidi le buteur argentin en provoquant sa colère de le laisser sur le banc à Dortmund.

« Si Icardi ira un jour à la Juventus ? Ah, je ne sais vraiment pas. Si l'année prochaine nous habiterons à Milan ou Paris ? On ne sait jamais dans le football. Mauro choisira et nous le suivrons », confiait récemment Wanda Nara, la femme et agent de Mauro Icardi, laissant donc planer un énorme suspens sur son avenir au PSG. D’ailleurs, le buteur argentin prêté par l’Inter Milan semble avoir perdu sa place de titulaire depuis quelque temps au PSG, et un choix récent de Thomas Tuchel pourrait bien acter le départ d’Icardi l’été prochain.

Icardi remonté contre Tuchel après Dortmund

Comme l’a révélé Soccer Link, Mauro Icardi se serait considérablement énervé après avoir appris dans la semaine qu’il ne serait pas titulaire avec le PSG contre le Borussia Dortmund. Le buteur argentin aurait même jeté des chaises, et même si Thomas Tuchel et Leonardo décidaient de lever l’option de 70M€ dont ils disposent, pas sûr qu’Icardi accepte d’être transféré au PSG dans ces conditions.