Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta reçoit un avertissement pour cette piste en Ligue 1 !

Publié le 18 avril 2020 à 9h30 par T.M.

Alors que l’OM aurait coché le nom d’Adrien Thomasson, la tâche d’Andoni Zubizarreta pourrait bien être compliquée. Explications.

Avec des finances réduites, l’OM va devoir chercher de gros coups pour pas cher pour espérer se renforcer. Une mission qui devrait donner des maux de tête à Andoni Zubizarreta. Néanmoins, le directeur sportif espagnol semble déjà avoir flairé une bonne affaire. En effet, dernièrement, France Football assurait que l’OM avait coché le nom d’Adrien Thomasson, qui n’a plus qu’un an de contrat à Strasbourg. L’indemnité de transfert ne devrait donc pas être élevé pour un joueur avec de grandes qualités. Mais l’opportunité abec Thomasson a aussi été cochée par le LOSC. Et la liste des prétendants ne devrait pas s’arrêter là.

La concurrence va augmenter !