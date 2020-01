Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta idéalement placé pour ce renfort à 500 000€ ?

Publié le 11 janvier 2020 à 19h15 par B.C.

Même si ce dossier est loin d'être bouclé, Prosper Mendy, pisté par l'OM, serait emballé à l'idée de rejoindre la cité phocéenne.

L'Olympique de Marseille a bien l'intention de se renforcer en ce mois de janvier. Alors que le 10 Sport vous avait révélé il y a quelques jours l'intérêt de l'OM pour Arthur Masuaku, Foot Mercato a confirmé ce samedi qu'Andoni Zubizarreta avait un œil sur le latéral gauche de West Ham et pourrait se lancer sur ses traces dès cet hiver, même si ce dossier serait complexe. En effet, Arthur Masuaku dispose d'un gros salaire chez les Hammers , et son club demanderait une indemnité conséquente. L'OM pourrait donc se tourner sur un autre joueur, à l'image de Prosper Mendy...

Prosper Mendy séduit par l'OM, mais...