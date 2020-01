Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta fixé pour Ghoulam !

Publié le 30 janvier 2020 à 21h45 par A.C.

Les espoirs de l’Olympique de Marseille ou encore du LOSC pour Faouzi Ghoulam pourraient être douchés…

On rentre dans le vif, avec les derniers jours du mercato hivernal. On devrait donc commencer à connaître l’issue de la plupart des dossiers. C’est le cas de celui lié à Faouzi Ghoulam. Handicapé par les blessures, le latéral gauche a songé à se relancer en France et l’Olympique de Marseille ainsi que le LOSC ont tenté leur chance. Pour l’instant, ni l’un ni l’autre ne semble proche de rafler la mise.

Ghoulam devrait finalement rester au Napoli