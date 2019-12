Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta déjà en grande difficulté pour cette révélation de L1 ?

Publié le 31 décembre 2019 à 20h00 par A.M.

En quête de renforts offensifs, l'OM surveille de près l'évolution de Boulaye Dia, qui sort d'une très belle première partie de saison avec Reims. Toutefois, le club champenois ne compte pas lâcher son attaquant.

Auteur de cinq buts depuis le début de saison en Ligue 1, Boulaye Dia s'impose comme l'une des révélations de cette première partie d'exercice dans le sillage d'une équipe qui ne cesse de surprendre. Le Stade de Reims est effectivement sixième du Championnat à portée de tir des places qualificatives pour la Ligue Europa. Et les prestations de l'attaquant de 23 ans ne passent donc pas inaperçues, au point que l'OM le suit avec attention comme le révélait récemment L'Equipe. Il faut dire que le club phocéen manque de solutions offensives derrière Dario Benedetto.

Reims ne compte pas lâche Boulaye Dia