Mercato - OM : Zubizarreta dans une impasse pour Thauvin...

Alors que l'Olympique de Marseille aimerait bien vendre Florian Thauvin, à un an de la fin de son contrat, ce dernier ne semble pas vouloir partir, mais surtout, les clubs intéressés ne semblent pas en mesure de répondre à ses attentes.

« Je ne rigole pas, je te le dis, Je reste ! Comme ça le débat est clos parce que je vois des trucs passer tous les jours. Pourquoi tu veux que je m'en aille ? Je vais partir au moment où on va jouer la Ligue des champions alors que ça fait des années que je me bats pour ça ? En plus, je sors d'une longue blessure. Pourquoi tu veux que je parte ? ». Il y a quelques jours, Florian Thauvin se montrait catégorique pour son avenir. Il ne veut pas quitter l'OM. Une situation qui n'arrange pas vraiment les affaires du club phocéen qui a besoin de vendre afin de renflouer ses caisses, surtout un joueur dont le bail prend fin en juin 2021. Mais la tendance ne semble pas s'arranger.

