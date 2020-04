Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta a une ouverture pour ce très joli coup !

Publié le 13 avril 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que le nom de Rony Lopes a circulé du côté de l'Olympique de Marseille, le Portugais ne serait plus en odeur de sainteté au FC Séville et pourrait obtenir un bon de sortie facilement. Une aubaine pour l'OM.

Avec des finances dans le rouge, l'Olympique de Marseille va devoir ruser afin de se renforcer efficacement. Dans cette optique, le nom de Rony Lopes a récemment circulé du côté du club phocéen. Et pour cause, arrivé pour 25M€ en provenance de l'AS Monaco l'été dernier, le Portugais ne semble plus entrer dans les plans du club andalou. Un prêt pourrait donc être envisageable pour l'ancien Monégasque qui devrait se retrouver sur le marché cet été comme l'explique un recruteur de Liga.

Rony Lopes sur le marché