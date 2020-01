Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta a trois bonnes raisons de vendre Dimitri Payet…

Publié le 28 janvier 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur de West Ham, Dimitri Payet devrait finalement rester à l’OM cet hiver. Pourtant, Andoni Zubizarreta aurait de bonnes raisons de le laisser filer…

« Peur d’un départ de Payet ? Oui, mais on sait qu’il sera là. Il n’y a pas de soucis », confiait dernièrement Steve Mandanda au micro de Téléfoot sur l’avenir de Dimitri Payet, alors que le milieu offensif de l’OM a beaucoup fait parler ces derniers jours. En effet, son ancien club de West Ham voudrait le rapatrier avant la fin du mercato hivernal pour redresser sa situation sportive, et l’OM aurait de solides raisons d’accepter une vente de Payet cet hiver.

Payet, le départ qui ferait du bien

En premier lieu, l’OM pourrait récupérer une certaine indemnité de transfert puisque le contrat de Dimitri Payet court jusqu’en juin 2022 et que l’international français affiche une très bonne dynamique. Par ailleurs, cette vente permettrait de se libérer du plus gros salaire de l’OM (500 000€ brut par mois). Et enfin, un départ de Dimitri Payet pourrait permettre à Nemanja Radonjic, l’éternel supersub, d’être enfin mis en évidence par André Villas-Boas dans un rôle de titulaire.