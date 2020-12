Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zidane se rapproche toujours plus ?

Publié le 4 décembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il semble clairement en instance de départ au Real Madrid, Zinedine Zidane figure sur les tablettes de Mourad Boudjellal dans le cadre de son projet de rachat de l’OM. Une aubaine pour l’entraîneur français ?

Une nouvelle fois battu avec le Real Madrid, cette fois-ci en Ligue des Champions contre le Shakhtar Donetsk (0-2), Zinedine Zidane vit actuellement une période très difficile. D’ailleurs, la direction du club merengue envisagerait désormais de remplacer rapidement son emblématique entraîneur, et ciblerait à cet Mauricio Pochettino et Raul Gonzalez. Zidane se retrouverait alors sur le marché, et pourrait atterrir… à l’OM !

Boudjellal ne lâche rien pour Zidane