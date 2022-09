Foot - Mercato - OM

OM : Voilà pourquoi Milik a quitté le projet McCourt…

Publié le 4 septembre 2022 à 02h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Au terme d’un long feuilleton, Arkadiusz Milik a finalement quitté l’OM durant le mercato estival pour rejoindre la Juventus Turin sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Pablo Longoria s’est confié sur les coulisses du dossier et a justifié ce départ de son ancien buteur.

Depuis son arrivée à l’OM en provenance de Naples en janvier 2021, Arkadiusz Milik était considéré comme l’un des armes offensives principales du projet McCourt qui pensait avoir enfin trouvé avec lui son fameux grand attaquant. Mais finalement, au fil des mois, la situation s’est peu à peu dégradée pour Milik qui a perdu son statut de titulaire, et le buteur polonais a donc rejoint la Juventus Turin cet été sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Milik voulait rester

Lors de sa conférence de presse de présentation à la Juve en début de semaine, Milik a pourtant clairement expliqué que son souhait initial était de rester à l’OM : « À la fin du championnat de Ligue 1, je voulais rester à l’OM. Il y avait un beau projet, mais les choses ont changé, le coach est parti et d’autres joueurs sont arrivés, et j’ai eu l’opportunité de venir à la Juventus. e vais très bien physiquement. J’ai marqué 30 buts en 55 matches à l’OM, mais ça ne compte plus. Seul le présent compte, j’écris une nouvelle page », a expliqué Milik.

Longoria s’explique sur ce départ

Interrogé vendredi à son tour en conférence de presse, le président de l’OM Pablo Longoria a livré ses vérités sur le cas Milik et a justifié son choix de le pousser vers la sortie : « Milik c'est une question de profil, pas de niveau. Il a marqué pour son deuxième match à la Juve, son niveau n'est pas un problème. Il fallait voir avec le style de jeu du coach. Je préfère avoir les joueurs les plus adaptables à mon système que les meilleurs. Avoir les meilleurs te posent une question dans un groupe et sur le plan du salaire. Cela fait partie d'une question de santé de vestiaire, c'était aussi une question de valeur du joueur », indique le président de l’OM.

« On a eu des propositions espagnoles »