Foot - Mercato

Mercato : Adrien Rabiot tout proche d’un retour en Ligue 1 ?

Publié le 3 septembre 2022 à 18h15 par La rédaction

Alors qu'il devait s'engager en faveur de Manchester United, Adrien Rabiot est finalement resté à la Juventus durant ce mercato. L'ancien joueur du PSG a vu son transfert tombé à l'eau en raison de ses fortes prétentions salariales. L'international tricolore aurait même pu rebondir en Ligue 1 où l'AS Monaco s'était manifesté.

Adrien Rabiot était proche d'un retour en Ligue 1. Avant les rumeurs qui l'envoyait du côté de Manchester United, le Duc négociait avec un club du championnat de France. Mais comme avec Manchester United, son transfert a capoté en raison de l'intransigeance de sa mère Véronique dans les négociations.

Rabiot in 130 games in ~ 3 seasons for Juventus:6 goals ⚽8 assists 🅰️22 yellow cards 🟨2 red cards 🟥1 G/A every 10 games ~4 G/A per season €8M/year salary 🤑 pic.twitter.com/pevOZMWhz1 — Juve Canal (@juve_canal) August 22, 2022

Le Duc en principauté ?

L'Equipe rapporte dans son édition du samedi, que Véronique Rabiot avait discuté avec l'AS Monaco au sujet du transfert de son fils en principauté. Une réunion s'était tenue dans le sud de la France, mais le transfert n'a pas eu lieu.

L'incroyable volte-face de Véronique Rabiot