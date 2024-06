Mercato - OM : Voilà pourquoi De Zerbi a signé à Marseille

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça devrait être officialisé d’ici peu : Roberto De Zerbi sera le prochain entraîneur de l’OM. Après avoir annoncé son départ de Brighton, l’Italien va atterrir sur la Canebière, lui qu’on attendait plutôt sur le banc d’un top club européen. C’est finalement l’OM qui s’apprête à rafler la mise avec De Zerbi, motivé visiblement par une raison précise de signer à Marseille.

Jean-Louis Gasset parti à l’issue de la saison, l’OM a dû se mettre en quête d’un nouvel entraîneur. Et l’heureux élu va finalement se nommer Roberto De Zerbi. A 45 ans, le technicien italien doit débarquer dans les prochaines heures à Marseille pour prendre les commandes du club phocéen. Une signature qui en a d’ailleurs surpris plus d’un. Mais pourquoi De Zerbi a-t-il choisi l’OM ? Grégoire Defrel, l’un de ses anciens joueurs, a sa petite idée.

Mercato : De Zerbi prêt à insulter les joueurs de l’OM ? https://t.co/HRDYfgBUXp pic.twitter.com/CEbHu0WzNd — le10sport (@le10sport) June 19, 2024

« Il est allé là où il y a de la ferveur »

Pour L’Equipe , Grégoire Defrel s’est confié sur Roberto De Zerbi, son ancien entraîneur Sassuolo. Il a alors expliqué : « Comment étaient ses causeries ? Je me souviens de deux en particulier. Il y avait eu celle après le lancement de la Superligue (en avril 2021), il nous en avait parlé pendant une heure, hurlait que le football ce n'était pas ça, et on a gagné dans la foulée chez l'AC Milan qui faisait partie des clubs fondateurs. Il y a eu aussi celle après la mort de Maradona dont il nous avait parlé avec émotion. Il était très touché, ça nous avait fait quelque chose. Son choix de signer à l'OM va dans ce sens. Il est allé là où il y a de la ferveur ».

« C'est lui qui maintenait l'intensité »