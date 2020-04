Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas lâche déjà un premier indice sur son avenir !

Publié le 28 avril 2020 à 3h45 par A.M.

Passé par Chelsea et Tottenham, André Villas-Boas n'a plus envier d'entraîner en Premier League et ne manque pas de le faire savoir. Pour le plus grand bonheur des fans de l'OM.

Bien que la crise sanitaire ne laisse plus beaucoup de doutes concernant l'avenir d'André Villas-Boas sur le banc de l'OM, n'importe quel message du technicien portugais rassurera les fans olympien. Et cela tombe bien puisque l'entraîneur marseillais, dont l'avenir a été remis en cause suite à ses déclarations après l'arrivée de Paul Aldridge, a tenu à écarter une destination pour son avenir. Après des passages mitigés à Chelsea (2011-mars 2012) et à Tottenham (2012-décembre 2013), André Villas-Boas ne veut plus aller en Premier League.

«Je ne retournerais pas en Premier League»