Mercato - PSG : Cette clause qui relance le feuilleton Icardi !

Publié le 28 avril 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que le PSG semble toujours hésiter concernant l'option d'achat de Mauro Icardi, estimée à 70M€, l'Inter Milan aurait inclus une clause qui relance totalement ce dossier.

Prêté l'été dernier par l'Inter Milan, Mauro Icardi ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Toutefois, à en croire Gianluca Di Marzio, journaliste de Sky Sport , le PSG semble avoir les idées claires : « Le PSG est très content de lui, ils ont l’intention de le racheter. Après, il est clair que tout ce qui s’est passé avec le Coronavirus a ralenti le processus, même si l’option d’achat expire le 30 mai. Il est possible que Leonardo demande une remise sur le prix, mais l’Inter s’attend à recevoir du PSG 70M€ ». Mais une fois l'option d'achat levée, que fera le PSG de Mauro Icardi dont le nom circule avec insistance du côté de la Juventus ? La presse italienne a plusieurs fois imaginé l'idée d'un échange impliquant plusieurs joueurs comme Douglas Costa, Miralem Pjanic ou encore Alex Sandro, mais d'après Gianluca Di Marzio, une clause pourrait bouleverser ce plan.

85M€ pour Icardi ?