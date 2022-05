Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vézirian vend la mèche pour la vente de l'OM !

Publié le 6 mai 2022 à 4h15 par Arthur Montagne

De nouveau interrogé sur la vente de l'OM, Thibaud Vézirian répète une nouvelle fois que tout est bouclé et qu'il ne manque que l'officialisation.

Depuis le 5 février 2021, Thibaud Vézirian est très écouté par les supporters marseillais. Et pour cause, c'est à cette date que le journaliste avait annoncé que la vente de l'OM était bouclée. Depuis, aucune officialisation n'est tombée et les démentis s'enchaînent du côté de l'OM, mais Thibaud Vézirian ne lâche rien et confirme une nouvelle fois ses informations.

Vézirian confirme la vente de l'OM