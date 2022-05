Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, Arabie Saoudite... Vers une grosse annonce de McCourt ? La réponse !

Publié le 5 mai 2022 à 12h10 par Arthur Montagne

De nouveau invité à commenter la vente de l'OM, Thibaud Vézirian confirme que tout est bouclé mais se montre évasif concernant le timing de l'officialisation.

Depuis le 5 février 2021, Thibaud Vézirian est au cœur de toutes les attentions du côté des supporters marseillais. Et pour cause, le journaliste avait annoncé à cette date que Frank McCourt avait accepté de vendre l'OM à Al-Walid bin Talal, un milliardaire saoudien. Et alors que les démentis se sont multipliés du côté du club phocéen, que ce soit de la part de Frank McCourt ou de Pablo Longoria, Thibaud Vézirian quant à lui n'a jamais changé de discours. Selon lui, il ne manque plus que l'officialisation avant de rendre publique le changement de propriétaire à l'OM. Mais la date d'une telle annonce reste difficile à fixer.

«Dans les affaires tout peut arriver»